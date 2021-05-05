Дізнайтеся, коли відзначати Великдень у 2022 році

Православні та католики відзначають Великдень у різні дні

Щороку дати святкування Великодня зміщуються, адже прораховуються в залежності від першого весняного повного місяця після рівнодення.

Великдень 2022 в Україні святкуватиметься у квітні, пише Politeka.net.

Католики і православні відзначають Великдень в різні дні. Часто це свято у католиків буває на 7-13 днів раніше, ніж у православних.

У 2022 році православні святкуватимуть Великдень 24 квітня, а католики - на тиждень раніше - 17 квітня.

Найпізніший Великдень православні відзначатимуть в 2078 році - 8 травня. Варто відзначити, що минулого разу така дата вже випадала, це було в далекому 1983-му.



На українців чекає також найраніший Великдень, який відзначатиметься 5 квітня. Це відбудеться двічі - в 2037 і 2048 роках. Зараз рекорд століття тримає Великдень 2010 року - всього 11 років тому православні святкували Воскресіння Христове 4 квітня.

Варто нагадати, що Великдень - це одне з головних свят, як у католиків, так і у православних. У цей день християни згадують і радіють чуду Воскресіння Ісуса Христа. Великдень католики святкують раніше православних, проте це свято завжди припадає на неділю.

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