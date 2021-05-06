Українців зібралися зобов'язати доглядати за батьками похилого віку
Як передає Politeka.net, радісну новину повідомили у прес-службі Міністерства охорони Здоров'я Малі.
УЗД показало, що жінка чекає сімох малюків, але її чекав приємний сюрприз.
Пологи у 25-річної дівчини приймали в столичній лікарні Марокко.
У відомстві заявили, що Халіма Сіссе шляхом кесаревого розтину народила дев'ять дітей.
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Мати і всі новонароджені відчувають себе добре. Очікується, що вони зможуть повернутися додому вже через кілька тижнів.
Раніше ми розповідали, що подружжя з Вінниччини виховує 15 дітей.
Взимку цього року багатодітна мати народила двійню, і тепер в сім'ї вісім хлопчиків і сім дівчаток. Це рекорд для Вінницької області.
Забезпечує сім'ю батько-підприємець, у якого є перукарня.
"Мати 15 дітей - це подвиг. У мене був переломний період до п'ятої дитини, я не знав як себе вести в суспільстві", - розповідав в одному з інтерв'ю глава сімейства.
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