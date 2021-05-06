Народне свято "Євсєєв день" відзначається 7 травня
У православному церковному календарі це день вшанування пам'яті святих мучеників Євсевія, Сави, Єлизавети і 40 інших.
За старих часів вірили, що на Євсея до людини липнуть всякі проблема і напасті. Щоб убезпечити себе - день починали з молитви, а вмивалися в це свято святою водою.
До цього дня закінчували сівбу вівса - тому і день так прозвали в народі.
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День присвячують прибирання у дворі і вдома.
За народними повір'ями, цей день не можна лаятися - особливо на роботі.
Прикмети на Євсея:
Якщо день видався дощовим, то на землі краще не працювати і нічого не садити, інакше буде багато бур'яну.
Якщо хмари висять низько, і у них різкі, чіткі обриси, значить, гроза зовсім близько.
Зазначимо, що згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня вже до 10 травня в Україні стрімко потеплішає і прийдуть літні градуси, а в 20-х числах травня спека вже сягатиме 30 градусів і вище.
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