У Мелітополі поліція розшукує пенсіонера

Про це повідомляє "РИА Мелітополь".

Як повідомили журналісти, до них звернувся голова Спілки радянських офіцерів і член забороненої в Україні КПУ Віктор Яковенко. За його словами, поліція шукає його за місцем проживання, хоча зараз пенсіонер перебуває на дачі.

Річ у тому, що останні роки він виходить із забороненою в Україні атрибутикою (червоним прапором) на вулиці міста.

"В 2018 році мене о 6 ранку забрали в поліцейську дільницю 9 травня. В 2019 році теж тягнули мене з кладовища. В 2020- м мене з Алеї Слави відвезла поліція. І ось зараз вже шукає поліція. Від кого ця поліція захищає нас? Навіщо вони займаються дурницями? Мій батько повернувся з війни інвалідом 3 групи, три дядьки не повернулися з війни", - поділився пенсіонер і додав, що в цьому році ну збирається стояти в почесній варті на Алеї Слави, а потім перейде на Братське кладовище.

Варто відзначити, що в місті святкування Дня Перемоги пройде без масових заходів.

Зазначимо, що в Україні діє закон «Про засудження комуністичного і нацистського режимів», який забороняє використання прапора, герба і гімну СРСР, а також радянських республік, серп і молот, червоні зірки та інші символи Радянського Союзу, символіку Компартії, зображення Леніна, Сталіна, інших високопоставлених радянських функціонерів.

Георгіївська стрічка ж визнана символом антиукраїнської діяльності.

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