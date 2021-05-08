Популярна українська модель Тетяна Брик, що перемогла в шоу "Супер топ-модель по-українськи" похвалилася фігурою в купальнику

З 14 років Тетяна Брик займається модельним бізнесом, пише Politeka.net. За цей час красуня зуміла завоювати популярність, знятися для журналів L'officiel і Vogue, і рекламувати бренди Pepe Jeans і Charlotte Tilbury.

На сторінку зірки в Instagram підписані 269 тисяч користувачів мережі.

На одному з останніх фото Брик позувала в красивому купальнику, в якому можна було помилуватися стрункою фігурою.

Зірка зачесала мокре волосся назад і пильно подивилася в камеру. Фото було зроблено в прозорій воді.

"Якби тобі дали шанс вибрати суперздатність, яку б ти вибрав?



Я б хотіла телепорт) сніданок покуштувати в Парижі, обід - в Італії, Захід зустріти можна в Майорці.... ну круто ж, а?",- написала Тетяна.

За 25 хвилин пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.

" Всі аерофоби підтримують тебе! ✈ ️ 🚫 ", "Як же хочеться в Іспанію"," жерти і не товстіти)"," вміти з першого погляду визначати хороших і поганих людей👏"," а краще зцілювати або повертатися в минуле, можна щось змінити, або когось уберегти, або щось запобігти", " щоб батьки постійно були живі і здорові", "Просто шикарна😍 🔥", "бити копитом і від цього сипалися б гроші. Як у золотій антилопі 🤷 🏻 ","Крашиха", - написали користувачі мережі.

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