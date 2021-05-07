На Київщині розгорівся скандал через радянську зірку

Інцидент стався в селі Рокитне, повідомляє "ТСН".

Так, місцева влада почала облагороджувати постамент з комуністичною зіркою за бюджетні гроші. Це обурило українців у соцмережах.

Після цього було прийнято рішення припинити роботи. Більш того, зірку демонтували, а стеллу почали фарбувати в жовто-блакитні кольори.

Популярні новини зараз

Екс-чоловік Ані Лорак Мурат вивіз їхню 9-річну дочку з Росії: "Соня, вчи турецьку мову"

Обірвалося життя знаменитого співака, трагічні деталі: "Причиною смерті став... "

"Чекали сімох": 25-річна дівчина народила 9 дітей за один раз, кадри

Білик зробили пропозицію руки та серця на очах у Данилка, обручка розкішна: "Іра, погоджуйся"

Дружина продюсера "Квартал 95", розкривши декольте, без приховування показала себе справжню: "Любіть своїх дітей, але..."
Показати ще

Нагадаємо, в Україні діє закон «про засудження комуністичного і нацистського режимів».

Згідно з документом, забороняється використання прапора, герба і гімну СРСР, а також радянських республік, серп і молот, червоні зірки та інші символи Радянського Союзу, символіку Компартії, зображення Леніна, Сталіна, інших високопоставлених радянських функціонерів.

Також в Україні з 21 травня 2015 року діє закон про деккомунізацію, згідно з яким комунізм прирівняли до нацизму.

Нагадаємо, любителя Росії наздогнала Розплата на Одещині: "займався вербуванням і не тільки"

Як повідомляла Politeka, інтернет-агітатор спійманий на гарячому В Одесі: "чекає кожного»

Також Politeka писала, що фанат "русского мира" влаштував переполох в Одесі і поплатився, кадри