На Київщині розгорівся скандал через радянську зірку

Інцидент стався в селі Рокитне, повідомляє "ТСН".



Так, місцева влада почала облагороджувати постамент з комуністичною зіркою за бюджетні гроші. Це обурило українців у соцмережах.

Після цього було прийнято рішення припинити роботи. Більш того, зірку демонтували, а стеллу почали фарбувати в жовто-блакитні кольори.

Нагадаємо, в Україні діє закон «про засудження комуністичного і нацистського режимів».

Згідно з документом, забороняється використання прапора, герба і гімну СРСР, а також радянських республік, серп і молот, червоні зірки та інші символи Радянського Союзу, символіку Компартії, зображення Леніна, Сталіна, інших високопоставлених радянських функціонерів.

Також в Україні з 21 травня 2015 року діє закон про деккомунізацію, згідно з яким комунізм прирівняли до нацизму.

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