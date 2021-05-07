На Київщині розгорівся скандал через радянську зірку
Інцидент стався в селі Рокитне, повідомляє "ТСН".
Так, місцева влада почала облагороджувати постамент з комуністичною зіркою за бюджетні гроші. Це обурило українців у соцмережах.
Після цього було прийнято рішення припинити роботи. Більш того, зірку демонтували, а стеллу почали фарбувати в жовто-блакитні кольори.
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Нагадаємо, в Україні діє закон «про засудження комуністичного і нацистського режимів».
Згідно з документом, забороняється використання прапора, герба і гімну СРСР, а також радянських республік, серп і молот, червоні зірки та інші символи Радянського Союзу, символіку Компартії, зображення Леніна, Сталіна, інших високопоставлених радянських функціонерів.
Також в Україні з 21 травня 2015 року діє закон про деккомунізацію, згідно з яким комунізм прирівняли до нацизму.
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