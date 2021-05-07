З ким не буває!

Співачка Оля Полякова наводить красу перед зйомкою свого нового кліпу - навіть в клініку лягла

Як відомо, зараз 37-річна зірка знаходиться в особливому місці, вирішивши очистити свій організм від токсинів, схуднути і взагалі повернути собі квітучий вигляд після всіх свят і застіль. Крім правильного харчування (а її раціон в основному складається з овочевих салатів і фруктів), Ольга проходить ряд процедур.

Під час однієї з них зірка себе й зняла, виклавши кадри в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. Полякова зважилася на 3D омолодження обличчя (косметологічну процедуру неінвазивного омолодження. Світіння лазерного променя впливає на шари шкіри, активізуючи клітинну регенерацію. За рахунок цього шкіра оновлюється, омолоджується і зволожується).

"3D омолодження шкіри... боже! Але насправді це вже 6D. тому що 3D омолодження у мене зсередини відбулося - за п'ять днів. Детоксикація, а тепер ще й ось це... І в новому кліпі я буду бомба!", - радісно оголосила артистка, не відразу помітивши, що на її телефоні, на який вона знімала процес, відключився її улюблений "фільтр".

"Ой, фільтр злетів😂 😂 😂", - підписала вона кадри, посміявшись над ситуацією.

Варто відзначити, на кадрах Полякова виглядала лякаюче - в розхристаному халаті, чепчику і незвичайних окулярах для захисту очей від лазера. А її обличчя блищало від спеціальної речовини, нанесеної перед процедурою.

Раніше ми розповідали, співачка похвалилася, що схудла за час перебування в клініці. При цьому зовнішній вигляд у Ольги був дещо виснажений.

"Подивіться, будь ласка, на моє обличчя... Я тільки що робила контроль на зважування. Я схудла на три кілограми. До понеділка, коли я буду знімати кліп на одну класну пісню, я буду вже "мінус п'ять"!", - заявила вона.

Нагадаємо, Полякова після застіль і Туреччини опинилася в клініці разом з мамою: "Злючая була, як собака...".

Як повідомляла Politeka, Полякова розсекретила справжній вік мами, якій не дають і 40 років: "Оля, це нереальна краса"