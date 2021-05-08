Артист «Дизель шоу» Єгор Крутоголов показав свою красуню-дружину і сина

Єгор Крутоголов вже багато років у шлюбі з Катериною, яка народила артисту двох синів, пише Politeka.net. Старшому синові артиста сьомого травня виповнилося 11 років. З нагоди дня народження первістка, "дизелевець" опублікував фото, поставши з ним і дружиною.

У кадрі Крутоголов приховав очі за окулярами і прикрив голову. Трохи позаду стояли блондинка Катерина в червоному сарафані на бретельках і син в білій футболці і кепці.

"Сьогодні цьому хлопцеві на ім'я @lev_krutogolov 11 років! Татова гордість, хорошою тобі життя, правильних вчинків і порядних людей на твоєму шляху!",- написав люблячий батько.

За годину публікація зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів.

"З Днем народження 🎉🎂😉🤩", "👏👏👏 Будь щасливий)))👏", " вітаю Щастя ,здоров'я любові і радості батьків 👏 👏 ❤ ️", " З іменинником тебе з Катею! Леву зоров'я і успіхів👍!", "З днем народження. Удачі, здоров'я, успіхів, щастя, виконання всіх бажань. І нехай ангел хранитель завжди буде поруч ❤️ ❤️ ❤️", "Про що подумати о 3 годині ночі: в Папаньки 3 Єгор хоче назвати сина Лев, і в Папаньки 4, коли син виросте, то його роль зіграє реальний син Єгора, так що може бути продовження", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, старший син Єгора Крутоголова протягом декількох років займає перші місця на змаганнях з картингу. Лев обожнює гонки, і, можливо, з віком це хобі переросте в справжню професію.

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