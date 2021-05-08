Фіналістка "Танців з зірками" Анна Різатдінова відкрила закулісся нового сезону шоу "Майстер Шеф"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська гімнастка і улюблениця Влада Ями на шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова стала учасницею нового сезону кулінарного проекту "Майстер Шеф. Селебріті". У своєму мікроблозі в Instagram дівчина опублікувала яскраві кадри із закулісся шоу і поділилася своїми враженнями.

На нових знімках Анну можна побачити на кухні "Майстер Шеф" разом з іншими учасниками нового сезону. На зйомки вона прийшла в зручному однотонному вбранні – широких сірих брюках і футболці. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. на знімках також можна побачити інших учасників шоу, серед яких Слава Камінська, Іраклі Макацарія, Олександр Педан, Даша Трегубова та Анастасія Кумейко.

У підписі до публікації Різатдінова поділилася враженнями від участі в шоу. "Я обожнюю проект @masterchefstb. Зізнаюся, дивилася не всі сезони від початку до кінця, але все одно стежила за програмою. Сама я не сильно вмію готувати. Те, що роблять учасники шоу – це з області фантастики. Коли дивлюся на приготовані хлопцями страви, то розумію: це - витвори мистецтва. Коли мене запросили на проект "МастерШеф. Celebrity", це було і приємно, і несподівано. Переповнювали різні емоції. Дуже хотілося взяти участь, але я розуміла: буде складно, адже я не профі в готуванні. Це виклик для себе і новий досвід. Тому погодилася", - зізналася Анна.

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