Відома актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася в багатьох фільмах виробництва "Квартал 95", показала себе на відпочинку

Як передає Politeka.net, актриса відпочиває на курорті, звідки з радістю ділиться з шанувальниками яскравими знімками. Цього разу зірка поділилася кадром, зробленим під час прогулянки на яхті. 38-річна зірка розляглася на палубі, підставивши своє тіло сонечку. На ній був гарний синій купальник. Актриса закрила очі від задоволення і прикинулася сплячою.

"Ранок", - коротко підписала фото Ходченкова.

У коментарях зірці залишили масу приємних слів. Особливо шанувальникам сподобався той факт, що Світлана позувала для фото без макіяжу. Крім цього, фани звернули увагу на її ідеальну фігуру.

"Краса і грація!!! Картина маслом", "на цьому знімку ідеально все", "Котик приліг і гріється на сонечку", "ви чудові без макіяжу, і який вигин!", "Супер", "Світлана, ну не можна бути такою милою!", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Світлана Ходченкова показала себе на нічній прогулянці. Актриса позувала в сукні з відкритими плечима. Дівчині довелося притримувати наряд рукою, щоб нічого не засвітити. Волосся красуня залишила розпущеним. Шанувальників вразила довжина ніг актриси.

Нагадаємо, що зірка фільмів "Квартал 95" Ходченкова в шовковій сукні вразила грацією: "Богиня сходить з небес!".

Як повідомляла Politeka, зірка фільмів "Квартал 95" вразила довжиною ніг в оригінальному купальнику: "Хочеться розглядати!".

Також Politeka писала, що зірка фільмів "Квартал 95" вийшла в світ у сукні з відкритими плечима:"ікона жіночності".