Актриса Ольга Сумська показала своїм шанувальникам маму-Сумську Ганну Іванівну

Актриса поділилася кадрами у себе в Instagram, передає Politeka.net.

54-річна Ольга показала фото, на яких позувала поруч зі своєю знаменитою мамою. Анна Опанасенко-Сумська у 2020 році вже відсвяткувала своє 87-річчя.

"Мамуля! Обожнюю! Моя любов, моя сила, моя душа", - підписала фото Ольга.

У своїх інтерв'ю Ольга Сумська не раз зізнавалася, що мама є для неї величезним джерелом натхнення.

Ольга народилася у відомій акторській родині сумських. Батько В'ячеслав Сумський також був народним артистом України та актором Національного драматичного театру імені Івана Франка, а мама – Ганна Опанасенко-Сумська – заслужена артистка УРСР. За свою кар'єру вона зіграла понад 150 ролей в театрі і знялася в декількох фільмах. Анна Сумська народилася 14 жовтня 1933 року в селі Катюжанка Вишкородського району Київської області.

Старша сестра Ольги Наталія Сумська є народною артисткою України, актрисою і телеведучою, провідною актрисою драматичного театру імені Івана Франка. Сама ж Ольга Сумська є заслуженою і народною артисткою України, а також лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка.

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