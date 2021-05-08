Студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Анастасія Константинова, яка заступилася за російського репера Басту (Василя Вакуленка) і образила українців, записала відео з вибаченнями

Звернення до українців дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram ввечері 7 травня (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).

Вона назвала своє висловлювання "неправильним" і заявила, що є цінителькою творчості Басти, проте не знала про його політичні погляди.

"Якщо він дійсно підтримував анексію Криму, то я не поділяю це. Також Я хочу вибачитися за свою грубу форму висловлювання щодо наших громадян, які захищають свою територію і відстоюють інтереси територіальної цілісності", – сказала вона.

Анастасія додала, що їй дуже шкода, що Крим тимчасово окупований, а також підтвердила, що вона з сім'ї юристів.

"Так, я дійсно з сім'ї юристів, які поважають закон і Конституцію України. Які домоглися всього своєю працею і порядністю. У той же час, я є дієздатною людиною, готовою понести відповідальність за сказане. Також я хотіла б сказати, що є патріотом цієї країни, я тут народилася і виросла, я поважаю людей, які поважають цю країну, я за цілісність України і я дійсно хочу єдності і процвітання. Всього доброго", - сказала дівчина на відео.

Нагадаємо, раніше Анастасія записала відео, де встала на захист Басти.

"Я читаю в новинах, що йому доводять, розповідають, що Крим - наш, бігають, не дають людині відпочити, блін, в закладах якихось. Вгамуйтеся, б**ть. Те, що він артист і виступав у Криму, взагалі нічого, б**ть, не означає. Він вже не наш. Про**али", - заявила дівчина.

Вона також образила українців, назвавши народ" бидлом і ганьбою "і додала, що в Україну давно не приїжджають"нормальні виконавці".

"Кого нам Слухати? Наше українське дер**о Слухати? Я не виводжу, у мене вуха в'януть від цього дер**а. Просто дикуни", - розійшлася вона.

Як пише "Обозреватель", Анастасія разом зі своєю сім'єю прописана в Сєвєродонецьку. Проживають вони під Києвом, в населеному пункті Віта-Поштова, де у них будинок площею 260 кв.м з окремою лазнею і альтанкою.

Раніше стало відомо, що дівчина нібито також є дочкою колишнього співробітника ДБР Анатолія Тарасюка, а вітчимом Насті донедавна був суддя Печерського районного суду Віктор Кицюк.

Нагадаємо, коли Басту помітили в Києві, в мережі тут же заговорили про незаконні візити музиканта в окупований Крим і про заборону на в'їзд в Україну. Заборона і правда була, проте 16 Вересня 2020 року термін його дії закінчився.

Наприкінці червня біля Басти заплановані два концерти в столиці - 25 і 26 числа в Київському Stereo Plaza.

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