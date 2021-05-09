Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, співачка з українським корінням відразу зацікавилася Росією, де і будує свою кар'єру. Зараз красуня вирушила на відпочинок, показавши себе на курорті:

"Природа досконала.

І ми в ній. Кожен з нас. У нас немає недоліків. Недолік це те, що може не подобатися в нас іншій людині. Це те, чого може комусь у нас бракувати. Щось нав'язане суспільством і стереотипами. Адже те, що одному в нас не подобається, може подобається іншій людині і навпаки. Позбутися від "недоліків" означає вирости і любити себе таким, який ти є . При цьому вдосконалюючись для себе ж. А ось наші справи і вчинки - це наші достоїнства. Те, що характеризує нас, як особистість. Для мене вчинок означає Набагато більше слів. Але ми всі вчимося в житті. І іноді допускаємо помилки.. це теж сприяє нашому зростанню. Це наші власні уроки.

Що ви думаєте з цього приводу?".

На кадрах віра була в блузі, посміхаючись в променях сонця. Красуня була зовсім без косметики.

Фанати подивилися відео понад 70 тисяч разів і написали коментарі:

"Це найрозумніший і цікавий пост про наші "недоліки", який я читала!", "Потрібно полюбити себе і приймати в собі все!", "Як зараз в Москві не вистачає сонця".

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