Дружина українського співака і музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана, підкорила зовнішністю в яскравому образі

Сніжана Бабкіна - українська актриса театру і кіно, а також талановита танцівниця, передає Politeka.net. Зірка виглядає чудово в будь-якому образі.

Відомо, що нещодавно красуня підстригалася. Тепер її зачіска - короткий боб. На новому фото, яке дружина музиканта розмістила у своєму Instagram, вона постала з кучерявою головою. Волосся вилося і "стояло", нагадуючи модні зачіски в минулому столітті.

Яскрава помада на губах і чорний плащ - в результаті образ вийшов фатальним.

У пості артистка розповіла, що життя змінюється тільки у тих, хто цього хоче.

"Багато хто мріє про красиве життя, в якій все складається вдало саме по собі. Але якщо ви все ще не почали діяти, вас і так все влаштовує", - написала дружина музиканта.

На думку Бабкіної, для справжніх змін не потрібно докладати титанічних зусиль, можна почати з того, що просто встати раніше і зробити зарядку або медитацію.

"Всього 20-30 хвилин в день вже можуть багато чого змінити в настрої, відчуттях, думках, енергії", - поділилася Сніжана.

Зірка рекомендує почати зміни.

"Я раджу спочатку прийти до внутрішнього стану наповненості і вже потім рухатися до зовнішніх змін. Дбайте про тіло, працюйте зі свідомістю за допомогою медитацій. Ви побачите, як вже через місяць зміниться ваше мислення, рівень енергії, з'являться нові ідеї і цілі.

Не чекайте слушного моменту - він ніколи не настане. Відповідні моменти робимо ми самі", - поділилася Бабкіна.

Нагадаємо, Сергій Бабкін зізнався у численних зрадах, через які ледь не розпався його шлюб, укладений у 2009 році. Подружжя знайшло в собі сили зберегти відносини.

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