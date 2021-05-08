У вагоні поїзда "Укрзалізниці" сталася НП
Так, в одному з вагонів поїзда сполученням «Київ-Миколаїв» зі стелі потекла дощова вода. Кадри незручності розмістила пасажирка у себе в Instagram, передає Politeka.net. (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Жінка стверджує, що вода зі стелі лилася на підлогу у вагоні №17 і пасажирам, щоб врятуватися від потопу довелося підставляти відра.
"Всю ніч пасажири Київ-Миколаїв їхали під заспокійливі звуки дощу", - йдеться в публікації.
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Її відео перепостили собі на сторінки інші українці, завдяки чому інцидент набув широкого розголосу.
«Боюся, що до ранку в цьому поїзді Київ-Миколаїв пасажири почнуть топити дровами. Олександр Рудоманов, сиджу вдома і згадую всякі меми про Укрзалізницю)) Сергій Лещенко, що там, як справи на УЗ? В УЗ говорять, що вагон півтора роки тому пройшов капремонт. У депо по приїзду його відразу відчепили і обіцяють провести перевірку всіх (вагон). Ну що ж», - написала Галина Попцова.
Раніше ми ми повідомляли, що пасажирка поїзда Ворохта-Київ, яким вона поверталася до столиці з Івано-Франківської області, поскаржилася на умови поїздки - з вікон текла вода. При цьому її інтенсивність була такої сили, що вся постіль Українки була мокрою.
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