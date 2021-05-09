На Вінничині літня українка стала зіркою в мережі
Як передає Politeka.net, про 82-річну блогерку розповіли в сюжеті "ТСН" ( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Ніна Мефодіївна в TikTok (соціальна мережа) проводить щодня. Підписникам вона розповідає про свою молодість, вишивку, а відео, на якому вона пече пиріжки, набрало більше мільйона переглядів.
Відео Ніна Мефодіївну навчила записувати її внучка і тільки за місяць пенсіонерка зібрала 50 тисяч підписників і мільйон переглядів.
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Заробляти жінка на цьому поки не планує, а хоче лише поділитися своїми історіями та досвідом.
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