На Вінничині літня українка стала зіркою в мережі

Як передає Politeka.net, про 82-річну блогерку розповіли в сюжеті "ТСН" ( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Ніна Мефодіївна в TikTok (соціальна мережа) проводить щодня. Підписникам вона розповідає про свою молодість, вишивку, а відео, на якому вона пече пиріжки, набрало більше мільйона переглядів.

Відео Ніна Мефодіївну навчила записувати її внучка і тільки за місяць пенсіонерка зібрала 50 тисяч підписників і мільйон переглядів.

Заробляти жінка на цьому поки не планує, а хоче лише поділитися своїми історіями та досвідом.

Раніше ми писали про незвичайний кондуктор з Кривого Рогу.

Абсолютно нетипово для наших автобусів, коли кондуктор прощається з пасажирами на виході і стежить, щоб усім було комфортно залишати салон.

А ось Наталя відрізняється незвичайною ввічливістю: вона вітається з усіма пасажирами, які заходять в салон автобуса, і запитує про здоров'я у літніх людей.



