Актриса та ведуча Лілія Ребрик подала хороший приклад
Зірка зараз проводить відпустку в Туреччині разом зі своїм чоловіком, хореографом Андрієм Диким і двома доньками. У цьому райському куточку планети Лілія відзначила своє 40-річчя. Ведуча похвалилася сімейною ідилією у себе в Instagram, опублікувавши серію свіжих фото, передає Politeka.net.
"Дико дякую❤️❤️❤️❤️, моя неймовірна #дикасімейка #вихідні #травневі", - підписала вона кадри.
На знімках Лілія позувала в жовтому сарафані з божевільним вирізом до стегна і сміливим декольте. Чоловіка й доньок зірка причепурила в наряди такого ж кольору - вийшов яскравий ансамбль. На знімках всі четверо щиро посміхалися і веселилися, гуляючи по теннистих алеях розкішного готелю.
Користувачі привітали ведучу з днем народження, засипавши компліментами:
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"Ви просто супер пара, приклад для наслідування, бажаю вашій родині здоров'я, успіхів і довгих щасливих років життя))"
"Чудова сім'я♥️♥️♥️ Стільки позитиву від Вас 🌸 🌿 🌺"
"Ви всі такі класні! Лілія, просто запальничка!🔥"
"Красива пара! Класна сім'я ❤️ завжди посміхаються 😍 супер 👏"
"Вітаємо Вас Лілєчка! 🎁 🎉 🥰 ❤ ️ Ви всі такі милі"
"Ви як жінка молодець. Всі б такі були яскраві і сяючі жінки, було б щастя❤ ️ ❤️❤️"
"Сонячна сімейка!!! ❤️"
"Це бомба🔥 🔥 🔥 😍, шикарний приклад для кожної сім'ї!!!"
Раніше ми розповідали, Ребрик зізналася, що поїздка на курорт була несподіваним подарунком від її коханого. Ведучій довелося з "космічною швидкістю" збирати валізи, щоб встигнути на літак.
"Прокинулася, а за вікном - шумить блакитне море, пахне південним вітром, в повітрі літає аромат міцної турецької кави і моя улюблена трійця - Дикий і дівчатка - поруч. Такий ось сюрприз зробила мені #Дика сімейка!", - ділилася вона враженнями.
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А ще Politeka писала, що Лілія Ребрик розповіла, з чого починається любов мами