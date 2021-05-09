У небі на Києвом вдалося закарбувати незвичайне явище
Як передає Politeka.net, відео опублікували на Facebook-сторінці " Київ Оперативний "( щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах видно, як парад загадкових вогнів рухався рівним поруч по нічному небу.
Побачене вразило українців-неторні відзначили, що бачили подібне і в інших містах країни.
Як виявилося, незвичайними зірками виявилися супутники "Starlink", яких на низькій навколоземній орбіті Землі вже близько 1300.
З їх допомогою Ілон Маск має намір зробити Інтернет, який буде доступним для жителів всієї планети.
"Минулого року у Франківську бачив більше 30 штук«,»ось ви іржете, але ж це насправді супутники Ілона Маска "Starlink". Вони так літають, паровозиком. Вам пощастило їх побачити.
Ох, вже цей Маск, "зірки" змушує літати одну за однією, та ще й по небу.... плюс мінус... як таке може бути... ніяк... тупо на стадіоні", "вже тиждень над країною вони літають", - писали в коментарях під відео.
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