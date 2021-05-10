Знаменита співачка Тіна Кароль на концерті виступила в досить незвичайній і відкритій рожевій сукні
Останнім часом артистка все частіше звертає увагу на себе за допомогою нарядів, які підбирає для своїх епатажних концертів. Адже через те, що співачка змінила репертуар і манеру виконання, щоб довести: вона не живе минулим, тепер Кароль часто пишуть, що вона перестаралася зі змінами.
На своєму виступі, яке пройшло зовсім недавно, зірка виглядала досить яскраво і незвично в насичено-малиновій сукні з глибоким вирізом на грудях. Причому виріз настільки великий, що ледь приховує її вигини. Тіна спокусливо згиналася, щоб виконати танець під ліричну композицію.
"Тіна Кароль проникливо виконала пісню" Закрили свої очі»", - сказано в підписі до ролика.
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Ось що відповідають фанати: "дуже круте виконання! Як завжди..Найкраща ❤️❤; чудово; Наша рідна❤️; дуже люблю саме цей виступ🔥; це дуже крутий виступ, один з моїх улюблених!!! браво, Тіна Браво, музикантам!👏 ; Ми всі хочемо чути...Люблю тебе...Сильно Тіна...дуже сильно❤️; мій улюблений відеоряд назавжди".
Також раніше популярна Кароль знялася в програмі Олександри Кучеренко "33 за 3", в рамках якої відповіла на 33 питання від телеведучої. Серед іншого прозвучало питання про дану Балану, на яке Кароль дала несподівану відповідь.
"Юрій Горбунов чи Дан Балан?",- запитала Кучеренко. "Юрій Горбунов... і Дан Балан", - відповіла Тіна Кароль. Відзначимо, що з Горбуновим співачка довгий час вела шоу "Танці з зірками", і схоже вони здорово подружилися з того часу. У той же час, з молдавським виконавцем Даном Баланом тіні приписують бурхливий роман вже кілька років.
Нагадавши, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".
Як повідомляла Politeka, Кароль зізналася, кому належить її серце, і це не Балан: "Люблю його шалено".
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