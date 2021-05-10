Російський музикант Андрій Макаревич виступив з концертами в декількох містах Західної України

Макаревич написав на своїй сторінці у Фейсбук, що відвідав Тернопіль, Хмельницький, Рівне, Чернівці та Кам'янець-Подільський.

"Я, зізнатися, очікував побачити все-таки деяку глушину- маленькі міста по 200 000 чоловік. А побачив чудову (і прекрасно відреставровану) архітектуру, стильні ресторани, чистоту. І дуже хороших глядачів", - написав артист.

Андрій Макаревич поділився знімками, які зробив під час поїздок в українські міста.

Раніше ми повідомляли про те, що Андрій Макаревич гнівно висловився на адресу росіян, які підтримали крадіжку українського Криму.

Своїми думками відомий музикант, лідер гурту» Машина времени " Андрій Макаревич поділився на сторінці у Фейсбуці.

Макаревич шкодує, що прихильники слухали його пісні, а потім п'ять років тому кричали: «Ура, Крим наш».

"Ой, Андрію Вадимовичу, можна з вами сфотографуватися? Мывырослинавашихпеснях!"Господи. Так можна, звичайно. Тільки що ж Ви так хер * во виросли? Що ж Ви кричали "Уракримнаш"? Погано слухали?» - написав Макаревич.

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