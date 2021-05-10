Китайська ракета впала на Землю-з'явилося відео

Частини 22-тонної ракети пролетіли над житловими районами, але впали вони в Індійський океан вранці 9 травня.

За даними китайських ЗМІ, точка падіння уламків ракети знаходиться приблизно на південному заході від Індії і Шрі-Ланки.

Велика частина уламків згоріла при входженні в атмосферу планети.

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З такою заявою виступив представник Пентагону Майк Ховард.

Тоді вчений заявив, що з Гарвардського університету Джонатана Макдауелла, вирахувати точне місце падіння ракети буде можливо лише за кілька годин до її падіння.

У той же час вчений запевняв, що турбуватися не варто.

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