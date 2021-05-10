Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками", Ілона Гвоздьова, показала свою дорослу дочку

Зірка вже багато років одружена з Іваном Хомячуком, передає Politeka.net. У пари двоє дітей - дочка Рія і син Домінік. Молодшенький народився восени минулого року. Хореограф - турботлива мама і часто ділиться кадрами спільного проведення часу зі своїми малюками.

Так, цього разу Ілона показала підрослу дочку і її нового "друга". Красива дівчинка позувала в маєчках тримаючи в руках равлика, а на іншому кадрі - великий льодяник у формі сердечка.

"Сьогодні моя донечка познайомила мене зі своїм равликом, якого прозвала «ЖУЖА». Вона його гладила, намагалася годувати травичкою і її щастю не було меж, коли Жужа показала їй свої ріжки😜 🥰", - поділилася артистка.

Ілона згадала і своє дитинство, коли розповіла таті, що муха сіла на її печиво і показала язик й добавила:

"Це так розчулює, коли моє малятко так любить природу, дуже дбайливо ставиться до всього живого на землі і плекає їх, як своїх майбутніх діток, турбота, любов і ласка проявляється вже з раннього дитинства і це прекрасно 🙏. Ви пам'ятаєте смішні історії з дитинства?".

За п'ять годин публікація зібрала майже 5000 лайків і багато коментарів:

"Моя красуня", "ми збирали коників, прив'язували нитку до ноги і вигулювали)) хотілося зробити їх своїми домашніми тваринами😁", "завжди любила з ними грати😂 🙌", "У подруги кішку звуть Жужа))❤️😍 😂", "яка милота", "Татова доця".

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