Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, Даша Квіткова, розповіла, де пропадала з чоловіком

Блогерка Даша Квіткова і Микита Добринін познайомилися на шоу "Холостяк-9", пише Politeka.net. Обидва закохалися один в одного, і тому продовжили будувати відносини після закінчення зйомок. Пара одружилася, а зараз чекає дитину.

Днями Даша розбурхала своїх підписників, пропавши з мережі. Шанувальники стали будувати свої здогади, де зараз знаходиться блогерка.

Люди припустили, що дружина "холостяка" вже народила і стали її вітати.

"Може, малюк вирішив завчасно народитися, як і Даша?", "Дашуля з Микитою цілий день не з'являються в історіях. Ох, відчуваю, що когось можна привітати з народженням синочка", - написали користувачі Мережі.

Однак Квіткова записала сторіс, в яких показала свій кругленький животик і пояснила причину зникнення з соцмережі.

"У нас були вихідні, ми провели всі ці дні з сім'єю. Вчорашній день ми провели тільки виключно з Микитою і навіть практично нікуди не виходили", - розповіла дружина "холостяка".

Пізніше красуня поділилася кількома кадрами відпочинку з сім'єю. За словами Квіткової, вони відпочивали на дачі, де готували шашлик і відпочивали на вулиці, а ввечері співали в караоке.

Раніше ми писали, що Даша Квіткова і Микита Добринін розсекретили стать дитини - пара чекає хлопчика.

Подружжя впізнало стать малюка, лопнувши величезну кульку, з якої вилетіло блакитне конфетті.

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