Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", влаштувала собі справжнє випробування

35-річна артистка, мабуть, не може жити без потрясінь або тренує себе перед головним випробуванням - вже цієї осені вона прийде на "Холостячку 2" у пошуках своєї любові. Ну а поки зірка показала свій улюблений фрукт. Про це вона повідомила у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Мій улюблений манго - це той самий фрукт, якого я можу з'їсти кілограми і попросити добавку. Просто обожнюю", - сказала красуня, підписавши відео"ідеальний десерт".

Також Злата розповіла, що вирішила привести себе у форму, і досить радикальними методами. Щоб очистити організм, Огневич відмовилася від вживання кави і ряду продуктів.

На кадрах співачка з'явилася в автомобілі, в темному піджаку, стильному капелюшку і з великими сережками-хрестами у вухах.

"Хлопців, я недавно говорила, що у мене буде Місяць без кави і утримання від шкідливої їжі. Коротше, так щоб зовсім без кави я не зможу, тому що у мене зараз реально графік... (робить жест, ніби стріляє у скроню-ред.). Я сплю по 4-5 годин і без кави нереально прокинутися", - поділилася вона.

Також Огневич зізналася, що порушила дану собі ж обіцянку.

"А в плані грішити-так, я дозволила собі днями з'їсти заборонені продукти , але запишемо це в рахунок "читмиловских" днів, тому можна... А так взагалі вчора ввечері я вже їла рибку з овочами, і все", - додала вона.

Чітміл-контрольований правильний» зрив «під час дієти або заплановане» порушення", яке передбачає деякі послаблення без шкоди для фігури, коли можна дозволити собі з'їсти трохи забороненої їжі.



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