Як передає Politeka.net, історію Ольги Міркової розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України.
Раніше ми розповідали про старшого бойового медика роти Аліну Шевчук.
До служби Аліна вісім років пропрацювала в Кодимській районній лікарні медичною сестрою хірургічного відділення
Вдома її чекає десятирічний син Влад. Хлопчик сумує за мамою, але як майже дорослий – розуміє мамину службу, вчиться добре, про що бадьоро «доповідає» телефоном.
Нагадаємо, що українці захопилися історією трьох братів, які пішли на фронт.
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Як повідомляла Politeka, медик ЗСУ витягла з того світу п'ятьох Захисників України, дивовижна історія.
Також Politeka писала, що хоробра Українка кинула все і слідом за сином пішла захищати Батьківщину.