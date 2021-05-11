Українка рятує бійців ЗСУ на Донбасі



Як передає Як передає Politeka.net , історію Ольги Міркової розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України.

Дівчина з дитинства мріяла стати військовим хірургом. З хірургією не склалося, стала фельдшером. Пропрацювавши в місцевій "швидкій" вона вирішила піти на передову.

"Мати-одиначка Ольга Міркова, дочекавшись поки синові Владиславу виконає 12 років, зважилася піти на фронт. Її рішення прискорила і сумна звістка з передової: вчасно не отримавши медичної допомоги, загинув друг", - йдеться в повідомленні.





Ольга зізнається, що робота не з легких і викликає навіть сльози.



