Українка рятує бійців ЗСУ на Донбасі

Як передає Politeka.net, історію Ольги Міркової розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України.
Дівчина з дитинства мріяла стати військовим хірургом. З хірургією не склалося, стала фельдшером. Пропрацювавши в місцевій "швидкій" вона вирішила піти на передову.

"Мати-одиначка Ольга Міркова, дочекавшись поки синові Владиславу виконає 12 років, зважилася піти на фронт. Її рішення прискорила і сумна звістка з передової: вчасно не отримавши медичної допомоги, загинув друг", - йдеться в повідомленні.

Ольга зізнається, що робота не з легких і викликає навіть сльози.

"Коли гинуть молоді хлопці. Коли розумієш, що діти залишаються без батьків. Але ці сльози ти нікому не показуєш. Там не можна плакати", - розповіла медик.

Раніше ми розповідали про старшого бойового медика роти Аліну Шевчук.

До служби Аліна вісім років пропрацювала в Кодимській районній лікарні медичною сестрою хірургічного відділення

Вдома її чекає десятирічний син Влад. Хлопчик сумує за мамою, але як майже дорослий – розуміє мамину службу, вчиться добре, про що бадьоро «доповідає» телефоном.

Нагадаємо, що українці захопилися історією трьох братів, які пішли на фронт.

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