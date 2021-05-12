Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе, здивувавши віршем

Як пише Politeka.net, Даша Трегубова стала відомою телеведучою завдяки безлічі проектів. Красуня знімалася також в кіно і грала в театрі. Ще одна слабкість зірки-вірші. Телеведуча часто радує українців творчістю в Instagram, де веде мікроблог.

"Хто ходив вночі, то побачив, як

голий клен зеленим у дворі розцвів,

і черешні Старої сухий кістяк,

і вологі стіни міських будинків -

все цвіло; вночі хто ходив, застав:

паркомати, гойдалки, асфальт і бруківку,

і підземні стебла майбутніх трав:

і чортополох, і бур'ян, і салат-латук -

хтось дізнався, значить, як розквітає...",- написала Даша під фото.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Чарівна посмішка і життєстверджуючий погляд прекрасного настрою", "ви найкрасивіша жінка на цій планеті".

Повідомлялося, що відома українська телеведуча і актриса Даша Трегубова, яка вела популярне шоу «Х-Фактор», показала свій новий образ.

Трегубова вирішила трохи відкрити завісу таємниці і показати своїм шанувальникам нову героїню, яку вона грає в серіалі «Місце під сонцем».

Нагадавши, Трегубова з "Х-Фактора" вбила новим образом, кадри перевтілення

А ще Politeka повідомляла, що Трегубова з "Х-Фактора" в новому загадковому образі стала схожою на Монро

Також Politeka писала, що ведуча "Х-Фактора" Трегубова в повсякденному вбранні підкорила видом на прогулянці по Києву



