Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе, здивувавши віршем
Як пише Politeka.net, Даша Трегубова стала відомою телеведучою завдяки безлічі проектів. Красуня знімалася також в кіно і грала в театрі. Ще одна слабкість зірки-вірші. Телеведуча часто радує українців творчістю в Instagram, де веде мікроблог.
"Хто ходив вночі, то побачив, як
голий клен зеленим у дворі розцвів,
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і черешні Старої сухий кістяк,
і вологі стіни міських будинків -
все цвіло; вночі хто ходив, застав:
паркомати, гойдалки, асфальт і бруківку,
і підземні стебла майбутніх трав:
і чортополох, і бур'ян, і салат-латук -
хтось дізнався, значить, як розквітає...",- написала Даша під фото.
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Чарівна посмішка і життєстверджуючий погляд прекрасного настрою", "ви найкрасивіша жінка на цій планеті".
Повідомлялося, що відома українська телеведуча і актриса Даша Трегубова, яка вела популярне шоу «Х-Фактор», показала свій новий образ.
Трегубова вирішила трохи відкрити завісу таємниці і показати своїм шанувальникам нову героїню, яку вона грає в серіалі «Місце під сонцем».
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