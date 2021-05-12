Популярний український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", опублікував фото в студії відомого шоу, заінтригувавши питанням

Популярний артист у 2006 році вперше взяв участь у проекті "Танці з зірками", пише Politeka.net. З тих пір Влад купається в променях слави. Хореографа запрошують на різні популярні українські телешоу. Цього разу Влад Яма показав у своєму акаунті в Instagram фото зі студії шоу " де логіка?"і пожартував над жіночою логікою.

"Є логіка, є жіноча логіка, а є «ДЕ ЛОГІКА?»😁 ",- написав Влад.

На фото Влад Яма в картатій куртці-бомбері сидить в студії шоу " де логіка?". Це перше інтелектуально-гумористичне супершоу Нового каналу. У ньому зірки українського шоу-бізнесу з'ясовують стосунки між статями разом з ведучим Сергієм Притулою. Головне питання: чия логіка все ж сильніше-чоловіча чи жіноча? ...

Фанати залайкали публікацію Влада і написали коментарі:

"ТОВ агонььь хочууу побачити!) 👏 ", "Бл * я подумав що Влад приїхав до нас і на тнт його покажуть ".

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Знімком зі знімального майданчика Влад Яма поділився на своїй сторінці в Instagram. Раніше хореограф думав, що не вміє готувати. Але виявилося все навпаки.

Нагадавши, Влад Яма з " Танців з зірками "здивував кадрами нелегкої праці," змінивши "професію:" Я не планував..."

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