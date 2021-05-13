Екс-"ВІА Гра" Міша Романова викликала захват атмосферним кадром, розповівши подробиці свого відпочинку в Туреччині
30-річна красуня, близька подруга співака Макса Барських (поговорювали навіть, що він є батьком її дитини) вирушила на узбережжя Туреччини разом із маленьким сином, якому в липні має виповнитися три роки.
Романова активно ділилася з публікою яскравими кадрами й враженнями, але відпустка, на жаль, добігла до кінця. Про це зірка повідомила в своєму новому пості в Instagram, передає Politeka.net.
На опублікованому фото Міша позувала в костюмі смарагдового відтінку, що складається з мікротопа, брюк і сорочки. Блондинка відчинила останню, похвалившись красивим декольте.
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"Щоб бути щасливим, потрібно бути вдячним не тільки людям, які є у вашому житті, а й самому Всесвіту. У мене трапилася неймовірна поїздка. На березі Турецької Рів'єри зустрічала світанки і проводжала заходи сонця, насолоджувалася кожною миттю і красою навколо🥰 спасибі готелю і всім, хто в ньому працює, за турботу і створену атмосферу свята для мене і моєї сім'ї. Ми тільки відлетіли, а мені вже хочеться повернутися до вас❤️", - розговорилася співачка в підписі.
Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:
"Яка красива😍"; "Моя гаряча зірка 🔥 🔥"; "Це що ще за краса неземна? 🤤"; "Ти дуже красива, і зовні і душею! Такі позитивні харизматичні люди рідкість! 😍"; "Захват 😮"; "Який чудовий образ ❤️"; "яка ви красива!) І костюм шик-блиск 🔥 🔥"; "Русалка 😍"; "Ти такий огірочок в цьому".
Нагадаємо, подруга Макса Барських Романова показала, з ким і як розважається в Туреччині:" спекотне " фото.
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