Зараз у неї живе 70 котів. Поки тепло, вони знаходяться на вулиці, а з приходом холодів Тетяна забирає їх в будинок.

"На тиждень витрачаємо від 1,5 до 2 тисяч гривень. 2000 взимку, коли холодно. Це тільки на м'ясне. Основна ідея моєї діяльності - це вилов і гуманна стерилізація, випуск плідних самочок для скорочення бездомних в місті", - каже жінка.

Тварин вона лікує і стерилізує.

Раніше ми розповідали, що під Києвом влаштували полювання на бездомних тварин.

За словами місцевих жителів, в малих Дмитровичах постійно стріляють у собак і кішок. Люди підозрюють кількох чоловіків, які часто ходять біля чужих будинків зі зброєю, але повідомляти в поліцію бояться - мовляв, "ще мене пристрелять або худобу".

Нагадаємо, у Києві шкуродер побив пса і викинув його на мороз.

Як повідомляла Politeka, "Побив і викинув на мороз": у Києві на камеру чоловік скоїв нелюдський вчинок.