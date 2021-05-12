Українка вже 10 років рятує бездомних котів
"На тиждень витрачаємо від 1,5 до 2 тисяч гривень. 2000 взимку, коли холодно. Це тільки на м'ясне. Основна ідея моєї діяльності - це вилов і гуманна стерилізація, випуск плідних самочок для скорочення бездомних в місті", - каже жінка.
Тварин вона лікує і стерилізує.
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Раніше ми розповідали, що під Києвом влаштували полювання на бездомних тварин.
За словами місцевих жителів, в малих Дмитровичах постійно стріляють у собак і кішок. Люди підозрюють кількох чоловіків, які часто ходять біля чужих будинків зі зброєю, але повідомляти в поліцію бояться - мовляв, "ще мене пристрелять або худобу".
Нагадаємо, у Києві шкуродер побив пса і викинув його на мороз.
Як повідомляла Politeka, "Побив і викинув на мороз": у Києві на камеру чоловік скоїв нелюдський вчинок.