Три брати захищають Україну на Донбасі
Як передає Politeka.net, історію хлопців з Вінничини розповіли на Facebook-сторінці "Повернись живим"
В'ячеслав, Василь і Вадим є рідними братами, родом з Вінницької області. Старшому - 22 роки. Молодші на рік, Василь і Вадим - двійнята.
Хлопці служать в мотопіхотному підрозділі, що виконує завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил. Всі троє оволоділи професією механіків-водіїв бойових машин піхоти.
Старший брат В'ячеслав служить з 2018 року.
Меншого з двійнят, Вадима в армію покликали брати, мовляв, тут знайдеш собі справу до вподоби. І вони мали рацію.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Ектор Хіменес-Браво показав, яким був задовго до "Майстер Шеф": "їжі не було, ми голодували і..."
В сім'ї Алли Пугачової вперше висловилися після жаху з дітьми: "Страшна трагедія..."
Кароль переборщила з декольте, вразивши зовнішнім виглядом на концерті: "Сильно, Тіна, дуже сильно"
НП в поїзді "Укрзалізниці", очевидці зняли все на відео: "Всю ніч пасажири Київ-Миколаїв..."
Єдине, чого не вистачає Вадиму в полі, так це повноцінного спортивного залу, адже в шкільні роки він займався важкою атлетикою.
Українці були захоплені історією хлопців.
"Рідні, поверніться, будь ласка, додому живими. Нехай Господь вас береже", "Нехай ангел хранитель буде поруч з вами здоров'я вам і якнайшвидшого повернення додому живими
Дай Бог, вам здоров'я. Щоб повернулися всі троє додому", "Хлопці, нехай Господь Бог береже вас здоров'я Вам міцного і вашій матусі. Дякуємо за службу", - писали в коментарях під постом.
Нагадаємо, бійця ЗСУ з Харківщини застрелив снайпер на Донбасі: деталі трагедії.
Як повідомляла Politeka, над волонтером АТО Анжелою Мончинською жорстоко розправилися: "охоронець підпалив приміщення і..."
Також Politeka писала, що на блокпосту обірвалося життя українського поліцейського: деталі трагедії на Донбасі.