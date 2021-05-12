Три брати захищають Україну на Донбасі

Як передає Politeka.net, історію хлопців з Вінничини розповіли на Facebook-сторінці "Повернись живим"



В'ячеслав, Василь і Вадим є рідними братами, родом з Вінницької області. Старшому - 22 роки. Молодші на рік, Василь і Вадим - двійнята.



Хлопці служать в мотопіхотному підрозділі, що виконує завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил. Всі троє оволоділи професією механіків-водіїв бойових машин піхоти.

Старший брат В'ячеслав служить з 2018 року.

Меншого з двійнят, Вадима в армію покликали брати, мовляв, тут знайдеш собі справу до вподоби. І вони мали рацію.

Єдине, чого не вистачає Вадиму в полі, так це повноцінного спортивного залу, адже в шкільні роки він займався важкою атлетикою.

Українці були захоплені історією хлопців.

"Рідні, поверніться, будь ласка, додому живими. Нехай Господь вас береже", "Нехай ангел хранитель буде поруч з вами здоров'я вам і якнайшвидшого повернення додому живими

Дай Бог, вам здоров'я. Щоб повернулися всі троє додому", "Хлопці, нехай Господь Бог береже вас здоров'я Вам міцного і вашій матусі. Дякуємо за службу", - писали в коментарях під постом.



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