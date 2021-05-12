Співробітники прикордонної служби привітали зі 100-річним ювілеєм капітана 1-го рангу, який пройшов Другу світову
У прес-службі ДПСУ зазначили, що ювіляр пройшов нелегкий шлях за своє життя, присвятивши її морю.
Олександр Юхимович захищав Батьківщину під час Другої світової війни, коли ще був молодим матросом. В якості мінера Мілешко був торпедистом катера МО - 107 на Балтійському морі.
Перед закінченням війни, Олександр Юхимович потрапив на прикордонний катер, де в відслужив практично 15 років.
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Ювіляр є прикладом жертовного служіння народу, сім'ї, обраної професії.
Раніше ми писали, що харківські рятувальники знешкодили міни часів Другої світової.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Харківській області.
Роботи проводилися в Харківському районі в селі Покотилівка, Нововодолазькому районі в лісовій смузі біля села Просяне, Зміївському районі в 2 км від села Реп'яхівка і в місті Ізюм на вулиці Олени Олександрової, 21/2.
Всього було знищено 12 боєприпасів.
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