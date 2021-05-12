Співробітники прикордонної служби привітали зі 100-річним ювілеєм капітана 1-го рангу, який пройшов Другу світову

У прес-службі ДПСУ зазначили, що ювіляр пройшов нелегкий шлях за своє життя, присвятивши її морю.

Олександр Юхимович захищав Батьківщину під час Другої світової війни, коли ще був молодим матросом. В якості мінера Мілешко був торпедистом катера МО - 107 на Балтійському морі.

Перед закінченням війни, Олександр Юхимович потрапив на прикордонний катер, де в відслужив практично 15 років.

Ювіляр є прикладом жертовного служіння народу, сім'ї, обраної професії.

Раніше ми писали, що харківські рятувальники знешкодили міни часів Другої світової.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Харківській області.

Роботи проводилися в Харківському районі в селі Покотилівка, Нововодолазькому районі в лісовій смузі біля села Просяне, Зміївському районі в 2 км від села Реп'яхівка і в місті Ізюм на вулиці Олени Олександрової, 21/2.

Всього було знищено 12 боєприпасів.

До слова, літня харків'янка загубилася на кладовищі, подробиці: "поки її шукали, вона...".

Як повідомляла Politeka раніше, харків'янин намагався звести рахунки з життям в машині, фото: "28-річний хлопець отримав...".

Крім того Politeka писала, що розгубленим чоловік сидів на тротуарі: у Харкові серед білого дня напали на людину, фото.