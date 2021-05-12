На Львівщині вже більше місяця розшукують зниклу безвісти дівчину

Як передає Politeka.net, про це повідомили у Faceboo-Спільноті "Новини Стрий".

Іванна Дурда зникла 5 квітня в селі Конюхи, що поблизу Стрия. За попередньою інформацією, дівчина поїхала до Львова.

З тих пір дівчина не виходить на зв'язок, а її телефон в не зони дії мережі.

Раніше ми повідомляли, що в Миколаєві тривають пошуки безвісти зниклого Олега Полякова.

Його вже третій день шукають. Ще 9 травня о п'ятій ранку він пішов з дому по вулиці Соборній на ранкову прогулянку. Відтоді на зв'язок з родиною чоловік не виходив.

Прикмети зниклого чоловіка: зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся світле, зморшки на обличчі. На правій руці татуювання від ліктя до кисті.

Нагадаємо, що юна Карина пропала під Харковом, людей просять допомогти.

Як повідомляла Politeka, харків'янин вийшов з лікарні і безслідно зник, потребує медичної допомоги.

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