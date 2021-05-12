У Дніпрі медсестра вже 25 років допомагає рятувати найважчих хворих

Як передає Politeka.net, про справжній подвиг українці розповів головлікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.

Наталія Колеснікова - проста медсестра без звань і нагород.

За словами лікаря, вона вже чверть століття працює в самій кошмарній реанімації Мечникова - реанімації сепсису.
"Важкі хворі із загальним зараженням крові, великим ураженням незагойних органів і тканин, втраченими кінцівками. Запах гангрен вона чула кожну зміну. Сотні бійців відчули її турботливі руки. Зараз допомагає рятувати приречених з КОВІД-пневмоніями. Її життя - справжній людський подвиг. Її робота - не подарунок долі, але вона її любить найбільше на світі", - поділився медик.

Раніше ми розповідали про медсестру з Вінниці, яка не була у відпустці з самого початку пандемії в Україні.

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55-річна Марія Райковська сама перехворіла на вірус і вижила, маючи ураження легень на 70%.

"Я була в дуже важкому стані, таких навіть не було пацієнтів. Ураження легень понад 70%, сатурація 80 і навіть нижче", - згадала жінка.

Нагадаємо, ситуація з коронавірусом в Україні різко змінилася, що терміново треба знати всім украірнцям.

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