Раніше ми розповідали про медсестру з Вінниці, яка не була у відпустці з самого початку пандемії в Україні.

55-річна Марія Райковська сама перехворіла на вірус і вижила, маючи ураження легень на 70%.

"Я була в дуже важкому стані, таких навіть не було пацієнтів. Ураження легень понад 70%, сатурація 80 і навіть нижче", - згадала жінка.

Нагадаємо, ситуація з коронавірусом в Україні різко змінилася, що терміново треба знати всім украірнцям.

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