У Дніпрі медсестра вже 25 років допомагає рятувати найважчих хворих
Як передає Politeka.net, про справжній подвиг українці розповів головлікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.
Наталія Колеснікова - проста медсестра без звань і нагород.
Раніше ми розповідали про медсестру з Вінниці, яка не була у відпустці з самого початку пандемії в Україні.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Екс-ВІА Гра Мейхер показала, як виглядала більше 20 років тому: "Після зізнань Лорак і Полякової..."
У "Голосі країни" нарешті розкрили правду про роман Тіни Кароль і Дана Балана: "Історія, яка стала..."
"Очікував побачити глушину": Макаревич поділився враженням про західну Україну
НП в поїзді "Укрзалізниці", очевидці зняли все на відео: "Всю ніч пасажири Київ-Миколаїв..."
55-річна Марія Райковська сама перехворіла на вірус і вижила, маючи ураження легень на 70%.
"Я була в дуже важкому стані, таких навіть не було пацієнтів. Ураження легень понад 70%, сатурація 80 і навіть нижче", - згадала жінка.
Нагадаємо, ситуація з коронавірусом в Україні різко змінилася, що терміново треба знати всім украірнцям.
Як повідомляла Politeka, одеситів налякали новим штамом коронавірусу: головний медик зробив важливу заяву.
Також Politeka писала, що захворюваність ковидом на Харківщині різко впала, але регіон в антилідерах: зведення МОЗ.