Популярна модель і співачка Даша Астаф'єва вважається секс-символом українського шоу-бізнесу
Як передає Politeka.net, зірка виглядає завжди ефектно і привабливо. Завдяки своїй натуральній красі співачка отримує масу компліментів. В офіційному Instagram-акаунті" Зірковий шлях " показали, якою Даша була 9 років тому.
Так, цього разу артистку показали в кардинально різних образах. Але фанати відзначили, що обидві фотографії невдалі.
"Даша Астаф'єва 9 років тому і зараз. У 2012 році співачка зважилася на відчайдушну зміну зачіски. А який імідж зірки Вам подобається більше-бунтарський або романтичний? Діліться в коментарях 👐", - підписані знімки Астаф'євої.
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Фоловери прокоментували знімки зірки: " Обидві фотки невдалі(", " Романтичний звісно", " Взагалі не подобається", " Невдалі обидва фото", " Даша з роками все гарнішає ❤️ Схожа на Моніку Белучі 🔥".
Як відомо, співачка вибирає тільки корисні і натуральні компоненти, що підтримують імунітет. Так, артистка п'є вітамін Омега-3, яка допомагає їй підтримувати імунітет і дає заряд сил і бадьорості.
Нагадаємо, Даша Астаф'єва народилася четвертого серпня 1985 року. У квітні 2006 року Астаф'єва стала «playmate Місяця» українського видання Playboy, а вже в 2007 році виграла титул «дівчата року». Красуня часто бере участь в сміливих фотосесіях.
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