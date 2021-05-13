Астаф'єва з роками все краще

Популярна модель і співачка Даша Астаф'єва вважається секс-символом українського шоу-бізнесу

Як передає Politeka.net, зірка виглядає завжди ефектно і привабливо. Завдяки своїй натуральній красі співачка отримує масу компліментів. В офіційному Instagram-акаунті" Зірковий шлях " показали, якою Даша була 9 років тому.

Так, цього разу артистку показали в кардинально різних образах. Але фанати відзначили, що обидві фотографії невдалі.

"Даша Астаф'єва 9 років тому і зараз. У 2012 році співачка зважилася на відчайдушну зміну зачіски. А який імідж зірки Вам подобається більше-бунтарський або романтичний? Діліться в коментарях 👐", - підписані знімки Астаф'євої.

Фоловери прокоментували знімки зірки: " Обидві фотки невдалі(", " Романтичний звісно", " Взагалі не подобається", " Невдалі обидва фото", " Даша з роками все гарнішає ❤️ Схожа на Моніку Белучі 🔥".

Як відомо, співачка вибирає тільки корисні і натуральні компоненти, що підтримують імунітет. Так, артистка п'є вітамін Омега-3, яка допомагає їй підтримувати імунітет і дає заряд сил і бадьорості.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва народилася четвертого серпня 1985 року. У квітні 2006 року Астаф'єва стала «playmate Місяця» українського видання Playboy, а вже в 2007 році виграла титул «дівчата року». Красуня часто бере участь в сміливих фотосесіях.

Нагадавши, модниця Астаф'єва згадала про головний стильний аксесуар своєї молодості:"було у всіх дівчат".

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