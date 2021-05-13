Популярна співачка Настя Каменських порадувала фанатів яскравим відео з Мексики

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно з'явилася на концерті "Вечірнього Кварталу", часто радує фанатів яскравими фото в соцмережі Instagram. Цього разу зіркова красуня поділилася в мережі веселим відео з Мексики, де знімала своє власне реаліті-шоу "Девочки рулят" . Власне, в цьому ролику зірка показала, як вони з мамою і подружками прощалися з океаном перед поверненням в Україну.

На кадрах, які знімала і показала Настя, її можна побачити в купальнику з недбалим пучком на голові і без грама косметики на обличчі. Решта дівчат на відео теж в купальниках і весело позують для відео. Каменських зі своїми подружками і мамою вирішили оригінально попрощатися з океаном і Тулумом – вони всі взяли монетки і зайшли у воду, щоб кинути їх.

"Наше маленьке велике життя. І місце, яке стало для нас усіх рідним. Ми стільки всього прожили і пережили разом, так багато відкрили для себе, так багато усвідомили. Тулум змінив нас. Забрав собі все, що ми вирішили тут залишити. Наш біль, сльози, втома, образи, комплекси, страхи. І наповнив нас новими яскравими почуттями, легкістю і рішучістю до майбутнього", - підписала відео Настя і закликала шанувальників подивитися всі 10 випусків її реаліті-шоу.

Нагадаємо, Могилевська привітала Каменську зі святом, заговоривши про дітей: "Маленьких Потапчиків....".

Як повідомляла Politeka, 34-річна Каменських у свій день народження перетворилася на копію пекучої мексиканки: "Який Потап везунчик".

Також Politeka писала, Потап, не стримуючи емоцій, звернувся до Каменських після сцен ревнощів і прощання: "Тисячі стежок в рай...".