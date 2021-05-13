Жінка народила дитину в підземному переході до станції метро в Києві
Про це повідомила заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон 12 травня, передає Politeka.net.
Позаштатна ситуація сталася на станції метро "Лісова". Поки їхала швидка допомога, породіллі допомагали поліцейські і пасажири.
"Жінку з немовлям забрала швидка. Обидва відчувають себе добре", - написала Макогон, уточнивши, що народився хлопчик.
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Новина викликала бурхливу реакцію мережі. Також користувачі Інтернету озвучили пропозицію, щоб Київський метрополітен вручив дитині довічний проїзний.
"Клас, нехай росте здоровим», "вітаю", "це неймовірна новина«,» я чув, що таким дітям видають довічний ВІП проїзний на безкоштовний проїзд", "Ура! Передавай Привіт! Щасливої йому долі! За нього вболівало все місто", " Ухтишка! Хлопчик) головне, щоб здоровенький) проїзний видасте довічний?)», - пишуть в коментарях.
Також Наталія Макогон також згадала, що в 2014 році пасажирка народила дівчинку на станції метро «Театральна». Тоді пологи прийняли працівниці метро і поліцейські.
Аналогічний випадок стався і в 2004 році, коли співробітники тоді ще міліції приймали пологи у жінки на станції метро «Лісова».
Нагадаємо, все могло закінчитися трагічно: киянка народила вдома недоношену дитину по відеозв'язку з «лікарем».
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