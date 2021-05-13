Жінка народила дитину в підземному переході до станції метро в Києві

Про це повідомила заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон 12 травня, передає Politeka.net.

Позаштатна ситуація сталася на станції метро "Лісова". Поки їхала швидка допомога, породіллі допомагали поліцейські і пасажири.

"Жінку з немовлям забрала швидка. Обидва відчувають себе добре", - написала Макогон, уточнивши, що народився хлопчик.

Новина викликала бурхливу реакцію мережі. Також користувачі Інтернету озвучили пропозицію, щоб Київський метрополітен вручив дитині довічний проїзний.

"Клас, нехай росте здоровим», "вітаю", "це неймовірна новина«,» я чув, що таким дітям видають довічний ВІП проїзний на безкоштовний проїзд", "Ура! Передавай Привіт! Щасливої йому долі! За нього вболівало все місто", " Ухтишка! Хлопчик) головне, щоб здоровенький) проїзний видасте довічний?)», - пишуть в коментарях.

Також Наталія Макогон також згадала, що в 2014 році пасажирка народила дівчинку на станції метро «Театральна». Тоді пологи прийняли працівниці метро і поліцейські.

Аналогічний випадок стався і в 2004 році, коли співробітники тоді ще міліції приймали пологи у жінки на станції метро «Лісова».

Нагадаємо, все могло закінчитися трагічно: киянка народила вдома недоношену дитину по відеозв'язку з «лікарем».

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