У Запоріжжі ягня стало зіркою соцмереж

Як передає Politeka.net, кумедні кадри з твариною показали в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)

Тварина, яка втекла з місцевого кафе, вже третій тиждень розгулює по місту, а всі спроби його зловити — марні.

Господиня закладу запевняє, що тварину вбивати не збиралися, а хотіли подарувати знайомим.

Як тільки його відв'язали-Валера кинувся тікати.

Українці в мережі активно підтримують тварину, кажуть, що Валера став зіркою національного масштабу. Люди пропонують за баранчика шалені гроші і вже поширюють петиції з хештегом " Свободу Валері!".

Раніше ми розповідали, що під Києвом влаштували полювання на бездомних тварин.

За словами місцевих жителів, в малих Дмитровичах постійно стріляють у собак і кішок. Люди підозрюють кількох чоловіків, які часто ходять біля чужих будинків зі зброєю, але повідомляти в поліцію бояться - мовляв, "ще мене пристрелять або худобу".

Нагадаємо, у Києві шкуродер побив пса і викинув його на мороз.

Як повідомляла Politeka, "Побив і викинув на мороз": у Києві на камеру чоловік скоїв нелюдський вчинок.



