У деяких регіонах України продовжили навчальний рік
Про це повідомили на сайті "Нової української школи".
Раніше в Міносвіти повідомляли, що українські школи можуть продовжити навчальний рік на Червень через карантин. Однак у освітніх установ зараз широкі автономні повноваження, і різні школи теоретично можуть встановити різні терміни закінчення навчального року навіть в одному і тому ж регіоні.
Так, учні шкіл у Сумах, Черкасах, Хмельницькому та Кропивницькому продовжуватимуть відвідувати навчальні заклади у червні.
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Навчальний рік там продовжили до 11, 8, 11 і до 14 червня відповідно.
Раніше в пресс-службі Міносвіти повідомили, що ще як мінімум до кінця цього навчального року навчання школярів проходитиме Дистанційно. Зараз все залежить тільки від епідемічної ситуації в Україні в цілому або на території окремих областей.
Коли школярі та студенти сядуть за парти буде залежати від рівня інфікування в країні, і темпів вакцинації.
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