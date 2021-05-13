У деяких регіонах України продовжили навчальний рік

Про це повідомили на сайті "Нової української школи".



Раніше в Міносвіти повідомляли, що українські школи можуть продовжити навчальний рік на Червень через карантин. Однак у освітніх установ зараз широкі автономні повноваження, і різні школи теоретично можуть встановити різні терміни закінчення навчального року навіть в одному і тому ж регіоні.

Так, учні шкіл у Сумах, Черкасах, Хмельницькому та Кропивницькому продовжуватимуть відвідувати навчальні заклади у червні.

Навчальний рік там продовжили до 11, 8, 11 і до 14 червня відповідно.

Раніше в пресс-службі Міносвіти повідомили, що ще як мінімум до кінця цього навчального року навчання школярів проходитиме Дистанційно. Зараз все залежить тільки від епідемічної ситуації в Україні в цілому або на території окремих областей.

Коли школярі та студенти сядуть за парти буде залежати від рівня інфікування в країні, і темпів вакцинації.

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