Під Полтавою у смертельній аварії загинули журналісти відомого телеканалу

Як передає Politeka.net з посиланням на прес-службу Нацполіції в Полтавській області, аварія сталася на трасі Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро недалеко від села Гайове. Вантажівка врізалася в легковий автомобіль марки "Тойота". Пасажири загинули на місці. Відзначається, що аварія сталася в обід 13 травня.

Як повідомляє місцеве видання poltava.to, в легковому автомобілі перебувала знімальна група телеканалу "НТН" Володимир Непийпиво і Костянтин Худолій. Чоловіки проживали у Полтаві, але працювали на всеукраїнський телеканал.

На даний момент правоохоронці з'ясовують причини та обставини аварії.

Раніше ми писали, що 1 травня п'яний чоловік за кермом забрав життя 18-річної українки. Як розповів у себе в Facebook заступник міністра МВС Антон Геращенко, водій Infiniti не зупинився на вимогу патрульних, втиснув педаль газу в підлогу і, розігнавшись до швидкості понад 100 км/год, врізався в стовп. На місці події опинилося дві дівчини, одна з яких загинула на місці.

Зазначимо, що, за даними Нацполіції, на дорогах України в 2020 році сталося на 4,6% більше аварій, ніж в 2019 році. Найбільше число аварій фіксується в п'ятницю і суботу.

Нагадаємо, що дівчину затиснуло в салоні: моторошна аварія з мікроавтобусом на одеській трасі, фото.

Як повідомляла Politeka, пожежна машина влаштувала ДТП в Одесі: кадри з місця аварії.

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