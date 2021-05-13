Подруга Насті Каменських і колишня дружина Позитива Анна Андрійчук-Завгородня вразила яскравим весняним образом

Як передає Politeka.net, нещодавно Анна і Позитив публічно зізналися, що зважилися на розлучення. Як з'ясувалося, розлучилася пара давно, але заговорити про це вирішила тільки зараз. Анна зробила заяву в реаліті-шоу Насті Каменських "Дівчатка рулять".

Тепер красуня готується до нового життя, що не приховує від своїх шанувальників. На свіжих фото вона позувала в ефектній сукні з розрізом і шкіряних ботфортах. Образ доповнювала шкіряна куртка, яка в поєднанні з легким літнім платтям виглядала вражаюче.

"Кожен день-це маленьке життя. Від того, яким ви обираєте себе сьогодні, від того, з якими людьми ви ділите свій життєвий простір і на що ви витрачаєте свій час, залежить та людина, якою ви знайдете себе в найближчому майбутньому", - підписала фото дівчина.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Краса яка", "Анна, ви блискуче сліпучі, щастя вам", "я балдію від вашого стилю", "Ну ви чарівна", "така романтична дівчинка", "Образ крутий, фігурка шик, ну ідеал же", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що екс-дружину Позитива після розлучення зняли в ліжку відразу з трьома красунями: "бути такою, яка є".

Як повідомляла Politeka, екс-дружина Позитива вразила "жаркими" фото з Потапом і зізнанням: "яке щастя, що є ти".

Також Politeka писала, що екс-дружина Позитива з "Время и Стекло", осідлавши пальму, зізналася в любові до жінки: "зовсім сором втратили".