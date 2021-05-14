Відома українська співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", підігріла інтерес до себе кадром зі зйомок

Не так давно Слава оголосила про початок сольної кар'єри і навіть встигла представити свої композиції, а також перший кліп. Не бажаючи відкладати просування далі, зірка також оголосила про роботу над новим проектом, кадрами зі зйомок якого періодично ділиться в Instagram.

Так, цього разу в соціальній мережі на фото Слава показала, як позувала в напівпрозорому мереживному халатику позує на ліжку поруч зі своїм концертним директором Денисом Мережко.

У підписі до знімка співачка запитала у шанувальників в якому місті вони її чекають з концертом, а також похвалила важливого чоловіка у своєму житті і колегу, з яким тепер співпрацює:

"Концертний директор моєї мрії! І в горі, і в радості) ми тут такого напланували... 💣 в якому місті найбільше чекаєте мій сольний концерт? 💋" - зазначила Слава.

Шанувальники відреагували у відповідь:

"Харків🔥 👏; Пітер💋; Вінниця❤️; Одеса🙌; Одеса!; Тільки Харків🔥; Київ, звичайно❤; ви тут палите; така пристрасть у вас у виконанні; Маріуполь😊 💖; Полтава!; красива шалено, дуже подобається; Біла Церква😊; хто пише про місто, а хто про вас думає; А фітнес інструктор мрії ...вже є??) 🔥Відчувається, що буде🔥" »

Нагадаємо, Слава Камінська днями дала інтерв'ю Наташі Влащенко. Співачка не пройшла повз тему колишнього чоловіка, з яким розлучилася в 2019 році. А зараз артистка заінтригувала фанатів, опублікувавши нову фотографію в Instagram.

На фото Слава позувала в ліжку, вигнувшись, і поправляючи волосся. Поруч лежав чоловік без одягу і посміхався. Проникаючі промені сонця в кімнату додали особливої атмосфери кадру.

"Я тепер вільна", - підписала кадри Слава.

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