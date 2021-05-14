Артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, реддко говорить про своїх рідних



Його батько помер від раку легенів, коли Андрію було сім років, а його мати Світлана Іванівна Волкова працювала на заводі, щоб прогодувати сім'ю, передає Politeka.net.

Зараз Жінка живе недалеко від Полтави, на хуторі Клименки.

Сюди вона переїхала, коли синові було 16 років. Вийшла на пенсію і залишила міську квартиру старшої дочки Галі. Андрій теж залишився в місті і навідріз відмовився їхати в село.

"За 22 роки жодного разу у мене не був, він не любить село", - зітхала мати Данилко.

В одному з інтерв'ю жінка зізнавалася, що син кличе її жити до Києва, але вона від переїзду відмовляється.

"Є у нього ще одна квартира в Києві. Але я помру на 8-му поверсі. Тут у мене ГОСПОДАРСТВО: коза, собаки, коти, кури, качки. А там що? Нещасна сусідка-училка-ось і вся розвага. Мені ж не 30 років...", - говорила Світлана Іванівна.

Нагадаємо, відомий український артист і музикант Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки став тріумфатором музичної премії YUNA за кращий хіт іноземною мовою.

Нагадаємо, що Данилко в образі Сердючки змусив дочку Олени Кравець піти у відрив на танцполі: "очманіти!".

Як Politeka писала, що Данилко розкрив, від чого відмовився через здоров'я: "це дуже дорого, та й я...".

Також Politeka повідомляла, що Данилко в образі Сердючки познущався над мамою, довівши її до крику: "Киньте монетку...".