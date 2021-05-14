Він вже більш як два тижні живе на вулиці

У мережі шукають рідних українця, якого знайшли в Польщі

Як передає Politeka.net, заклик про допомогу розмістили у Facebook-спільноті "Жди Меня" пошук зниклих людей.

31-річний чоловік вже більше тижнів живе просто неба. Представився він Андрієм Білоконем. Судячи з усього, чоловік хворий, оскільки спочатку говорив що родом з Кременчука, а пізніше - зі Світлогірська.

"Йому терміново потрібна допомога. Шукаю рідних, щоб допомогли йому повернутися додому. Не пам'ятає своїх даних, можлива втрата пам'яті. Всі, хто знає він, пишіть в приват. Чоловік в біді!",- йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що на Харківщині вже кілька тижнів шукають дівчину.

Зникла 32-річна мешканка міста Лозова Олена Остапенко, рідні забили на сполох ще 22 квітня.

Жінка пішла з дому і досі не повернулася, інформують у Лозівському райвідділі поліції.

Прикмети: зростання близько 160 сантиметрів, темне волосся, карі очі.

Була одягнена у чорну куртку, чорні джинси, взута в сірі кросівки.

Нагадаємо, що юна Карина пропала під Харковом, людей просять допомогти.

Як повідомляла Politeka, харків'янин вийшов з лікарні і безслідно зник, потребує медичної допомоги.

Також Politeka писала, що в Одесі кинулися на пошуки юнака, фото