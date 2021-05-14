Колишня дружина позитиву Аня Андрійчук, краща подруга Насті Каменських, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, не так давно Аня публічно розповіла, що хоче розлучення. Пара вже давно розталася, але вирішили повідомити про своє рішення тільки зараз. Про це Андрійчук повідомила на шоу Насті Каменських "Дівчатка рулять". А зараз красуня активно веде Інстаграм, де ділиться цікавими фото, радуючи фанатів, яких у неї десятки тисяч.

На новому фото Аня позувала в міні-бікіні червоного кольору. Дівчина стояла на пляжі, демонструючи розкішну фігуру.

Фанати, включаючи чоловіка Каменських-Потапа, поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Шикарна, жіночого щастя вам", " красуня. Як завжди. Бажаю вам удачі, щастя, здоров'я і любові", "Аня ви Така чуттєва і красива зовні і внутрішньо!Спасибі за те що показали частину свого життя", "пожежа", "Боже, я пруся від такої краси,нереальна", "Божественно красива", "Ляпота", "намистинка".

Повідомлялося, що подруга Насті Каменських і колишня дружина позитиву Ганна Андрійчук-Завгородня вразила яскравим весняним образом.

На свіжих фото вона позувала в ефектній сукні з розрізом і шкіряних ботфортах. Образ доповнювала шкіряна куртка, яка в поєднанні з легким літнім платтям виглядала вражаюче.

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