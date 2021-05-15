Нова "Холостячка" Злата Огневич поділилася милим фото і розповіла про улюблену книгу

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і переможниця шоу "Маска" Злата Огневич, яка нещодавно стала головною героїнею реаліті-шоу "Холостячка" часто радує публіку яскравими фото у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня показала шанувальникам миле фото, а в підписі до нього поділилася своїми улюбленими цитатами з книги "Аліса в країні чудес".

На новій фотографії Злата відображена в цікавій локації, вона ніби застукана в цікавий момент - такий вислів подиву у неї на обличчі. Перед камерою красуня з'явилася в чарівному блакитному платті в білий горошок, яке підкреслило її витончену фігурку. Волосся співачки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографії Огневич розповіла про свою улюблену книгу і привела цитати з неї, які їй найбільше сподобалися. "У дитинстві я обожнювала книгу Л. Керолла #Алиса_в_стране_чудес. Згадалася вона мені сьогодні. Цікаво, діти зараз таке читають? А ось і улюблені фразочки з книги", - написала артистка і додала цитати.

Користувачі в захваті від нового образу зіркової красуні, оцінили знімок також ведучий "Холостячки" Григорій Решетник і партнерка по дуету Олега Винника співачка Еліна Іващенко. "Красуня", "Розумниця", "Який гарний образ", "Шалено красива! Вдалого вам дня", "Сильно, класні цитати вибрала. Розумничка", - пишуть в коментарях.

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