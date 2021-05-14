Українцям в 2021 році доведеться заплатити податки на квартири і будинки
Відповідні повідомлення прийдуть до 1 липня. Заплатити потрібно до 70,8 грн за кожен "зайвий" квадрат (більше 60 квадратів для квартир і 120 квадратів для будинків). Тим, хто не заплатить протягом двох місяців, загрожують штрафи, пише «Обозреватель».
"Згідно зі ст.266 Податкового кодексу, податкове зобов'язання може бути нараховане за звітні роки в межах 1095 днів. Тобто трьох років", - пояснили в ДПС.
Якщо затримати платіж до 30 днів – штраф 10%, від 30 днів – штраф 20%. Якщо ж українець ігнорує повідомлення і відмовляється платити, майно, на яке нараховують податок, можуть заарештувати.
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"Якщо поштова служба не може вручити податкове повідомлення через те, що платника немає за місцем реєстрації або він відмовився прийняти повідомлення, податкове повідомлення вважається врученим з дня, який поштова служба вказала в повідомленні про вручення", - пояснюють в ДПС.
Скорегувати розмір податку може місцева влада. Наприклад, брати податок з квартир площею від 70 квадратів. Однак більшість влади на такий крок не наважується. Максимальна ставка податку-1,5% від мінімалки за минулий рік за кожен квадратний метр житла, який перевищує норму. Цього року-70,8 грн.
Нагадаємо, в 2021 році українці повинні заповнити декларації про доходи до 1 травня, а заплатити податки до 1 серпня. Тим, хто вчасно не подасть документ, загрожує штраф.
Дія Закону поширюється на всіх одержувачів доходів на території України, в тому числі це стосується іноземців. При цьому доходи у вигляді офіційної зарплати, відсотків за депозитом або з продажу майна з нотаріальним посвідченням не потрібно декларувати. Справа в тому, що в цих випадках люди отримують доходи від податкових агентів, які платять податки за них.
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