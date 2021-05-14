Українцям в 2021 році доведеться заплатити податки на квартири і будинки

Відповідні повідомлення прийдуть до 1 липня. Заплатити потрібно до 70,8 грн за кожен "зайвий" квадрат (більше 60 квадратів для квартир і 120 квадратів для будинків). Тим, хто не заплатить протягом двох місяців, загрожують штрафи, пише «Обозреватель».

"Згідно зі ст.266 Податкового кодексу, податкове зобов'язання може бути нараховане за звітні роки в межах 1095 днів. Тобто трьох років", - пояснили в ДПС.

Якщо затримати платіж до 30 днів – штраф 10%, від 30 днів – штраф 20%. Якщо ж українець ігнорує повідомлення і відмовляється платити, майно, на яке нараховують податок, можуть заарештувати.

"Якщо поштова служба не може вручити податкове повідомлення через те, що платника немає за місцем реєстрації або він відмовився прийняти повідомлення, податкове повідомлення вважається врученим з дня, який поштова служба вказала в повідомленні про вручення", - пояснюють в ДПС.

Скорегувати розмір податку може місцева влада. Наприклад, брати податок з квартир площею від 70 квадратів. Однак більшість влади на такий крок не наважується. Максимальна ставка податку-1,5% від мінімалки за минулий рік за кожен квадратний метр житла, який перевищує норму. Цього року-70,8 грн.

Нагадаємо, в 2021 році українці повинні заповнити декларації про доходи до 1 травня, а заплатити податки до 1 серпня. Тим, хто вчасно не подасть документ, загрожує штраф.

Дія Закону поширюється на всіх одержувачів доходів на території України, в тому числі це стосується іноземців. При цьому доходи у вигляді офіційної зарплати, відсотків за депозитом або з продажу майна з нотаріальним посвідченням не потрібно декларувати. Справа в тому, що в цих випадках люди отримують доходи від податкових агентів, які платять податки за них.

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