В Україні незабаром припиняться дощі, а температура повітря досягне + 28 градусів
Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі вихідні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За словами фахівця, 15 і 16 травня в Україні буде суха погода, яка сприятиме виїзду на природу.
Дощитиме на вихідних лише на заході країни та місцями на Харківщині.
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Раніше Діденко повідомляла, що на сході України протягом неділі-понеділка температури повітря підніметься до +30 градусів.
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