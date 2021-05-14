В Україні незабаром припиняться дощі, а температура повітря досягне + 28 градусів

Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі вихідні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За словами фахівця, 15 і 16 травня в Україні буде суха погода, яка сприятиме виїзду на природу.

Дощитиме на вихідних лише на заході країни та місцями на Харківщині.

"Майже літо прийде на вихідні на схід України, там передбачається + 25 + 28 градусів", - повідомила Діденко.
За словами синоптика, на решті території країни температура повітря коливатиметься від 18 до 27 зі знаком "плюс".

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Раніше Діденко повідомляла, що на сході України протягом неділі-понеділка температури повітря підніметься до +30 градусів.

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