В Україні незабаром припиняться дощі, а температура повітря досягне + 28 градусів



Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі вихідні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За словами фахівця, 15 і 16 травня в Україні буде суха погода, яка сприятиме виїзду на природу.

Дощитиме на вихідних лише на заході країни та місцями на Харківщині.