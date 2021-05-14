Відома українська співачка Тіна Кароль показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль стала успішною українською співачкою. Не так давно артистка випустила альбом" Красиво", а зараз вирушила відпочивати з сином на Сейшельські острови. Красуня вирішила показати в Instagram, як проходить відпустка.

На нових фото Тіна знімала себе, нагнувшись над об'єктивом. Красуня без сорому показала пишний бюст в Білій кофтині з декольте.

Красуню відразу засипали лайками і коментарями на фан-сторінці:

"Ось це ракурс, Я розумію", "Кращий ракурс, однак", краще ракурсу вже не буде, погодьтеся що вона найкраща!!!!", "Ми нудьгували за такою Тіною Григорівною", "не перестаю насолоджуватися фото - і відео-звітом з відпочинку Тіни і Вені", "з такими фото Ранок прекрасний", "дивимося вище, дівчатка!) Найкрасивіша", "погляд прям в душу", "бажаю вам нереально-крутого дня", "Доброго ранку і вдалого дня".

Повідомлялося, що Тіна Кароль не прийшла на церемонію, де стала переможницею відразу в декількох номінаціях.

У ніч з 12 на 13 травня в Києві пройшла церемонія нагородження музичної премії Yuna. Вперше за багато років Тіна Кароль стала володарем нагород - за внесок у розвиток музичної індустрії, а також премії за Кращий дует і кращий саунд-трек до фільму за пісню Вільна з групою The Hardkiss.

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