"Всі близькі приховували від мене цю новину"

Знаменита українська співачка Камалія розповіла про велику втрату в родині, яку рідні приховали від неї

Камалія Захур, яку називають найбагатшою співачкою України, поділилася сумною новиною у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, співачка розповіла, що минулого тижня помер її рідний дядько.

"Вічна пам'ять, Царство небесне, моєму любому і рідному дядькові Васі! Пішов у інший світ моєї мами рідний брат, він був третім за старшинством з 10 дітей", - написала Камалія.

Однак, цю новину Співачка сама дізналася лише через кілька днів: рідні вирішили не турбувати її перед підготовкою до важливого заходу.

"У зв'язку з моїми концертами і напруженій підготовці до "Юни" вся сім'я, рідні та близькі приховували від мене цю сумну новину, для того, щоб не зірвати захід, знаючи мою емоційність, і тільки вчора мені повідомили про те, що в суботу, 8 травня мій рідний дядько помер!",- відверто розповіла співачка.

Тепер їй довелося терміново виїхати в рідне місто Чернігів на похорон. Вона підкреслила, що не може уявити, як важко було її мамі та іншим родичам, які всі ці дні намагалися оберігати її від сумної новини.

Зазначимо, що 11 травня мати Камалії Інна Петрівна Шмаренкова потрапила в ДТП в Києві. Жінку на швидкості підрізала інша машина. На щастя, вона не постраждала.

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