У Мінсоцполітики згадали про тих українців, яким "забули" підвищити пенсію минулого разу

Про збільшення виплат цього року для деяких категорій громадян розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна. Про це мова зайшла в ефірі програми "Сьогодні ввечері" на телеканалі "Україна 24".

Так, частину українських пенсіонерів чекає надбавка в розмірі 100 гривень, а деяким - навіть в два рази. За словами Лазебної, з 1 липня на 100 гривень зростуть виплати для тих, хто не потрапив під індексацію у 2019-2020 роках.

"Так прописано в законодавстві, реформа 2017 року. Ми знаємо цю категорію людей, і коли ми робили індексацію з березня для 8 млн осіб, я знала, що ще є півмільйона ось таких людей, ми для них також визначили з 1 липня щомісячну доплату по 100 гривень", - розповіла голова Мінсоцполітики.

Крім того, уряд розгляне постанову про підвищення пенсій і мінімальних пенсійних виплат для інвалідів I групи. Лазебна повідомила, що напередодні підписала законопроект.

"У людей немає стажу. Вони ж не винні, що за станом здоров'я не могли працювати, а у них, наприклад, стажу Ннемає, щоб отримати понад 2000 гривень. Ми зараз їм піднімемо пенсію. Минулого року ми внесли в Раду законопроект, де пропонуємо на 40% підвищити пенсії ліквідаторам на ЧАЕС з інвалідністю. Крім того, вчора я підписала в уряд законопроект про підвищення мінімальних пенсійних виплат для чорнобильців, вони збільшуються в два рази", - заявила міністр.

Раніше ми розповідали, в Україні збираються підвищити прожитковий мінімум - підняти його до рівня 40% від середньої зарплати. Правда, на думку експертів, українці навряд чи відчують поліпшення.

Якщо в державі мінімальна зарплата - 6000 гривень, то, відповідно, і пенсія, і реальний прожитковий мінімум теж повинні бути близько 6000 гривень. Те, що хочуть зробити, нічого не дасть, адже середня зарплата зараз приблизно 12,5 тис.грн. і 40% від цієї суми - приблизно 4800 гривень.

Нагадаємо, пенсії українці отримуватимуть по-новому: коли чекати змін, "нараховуватимуть на...".

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